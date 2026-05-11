2026年シーズン、安定して上位で走行していた日本の小椋藍選手(アプリリア)が、うれしい初表彰台獲得です。バイクレースのMotoGP2026年シーズンの第5戦フランスグランプリで小椋選手が最高峰クラスでは初となる表彰台に上がり喜びを爆発させました。第5戦の舞台はフランスのレースの聖地ルマン(ブガッティ・サーキット)。最高峰クラス2年目の今シーズン、第4戦までにフィニッシュした3レースはいずれも5位と安定して上位で走れるこ