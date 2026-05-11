Photo: シラクマ ROOMIE 2026年3月25日掲載の記事より転載 今年のはじめにiPad miniを購入しました。本体を受け取ってすぐに探し始めたのが、コンパクトで持ち運びやすい「スタンド」。写真や動画の編集に使ったり、電子書籍を読んだりすることが多いので、常にiPadに装着しておけるものが理想でした。極薄で持ち運びやすいマグネットスタンド Phot