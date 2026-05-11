米俳優マット・デイモンとベン・アフレックが、ネットフリックスのクライムスリラー映画「Ｒｉｐ／リップ」をめぐり、米・フロリダ州マイアミの警察から訴えられた。米芸能ニュースサイト「ページ・シックス」が１０日報じた。今年１月に公開された同作品でデイモンとアフレックは、マイアミ・デイド郡保安官事務所の麻薬取締班の捜査員を演じた。ストーリーは２０１６年にマイアミ郊外マイアミ・レイクスで行われた麻薬取締作