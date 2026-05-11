【モデルプレス＝2026/05/11】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が5月10日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのセットアップを身に着けた姿を公開し、話題となっている。【写真】29歳元フジアナ「色白でお肌すべすべ」ウエスト＆デコルテ輝くノースリ姿◆渡邊渚、美ウエスト際立つノースリーブコーデ披露渡邊は、「パッションフルーツジュースには目がなくて、見つけたら絶対買う」とつづり、街角でのプライベート