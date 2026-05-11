【モデルプレス＝2026/05/11】2PM（トゥーピーエム）が「2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN” in TOKYO DOME」を5月9日・10日の2日間にわたって東京ドームで開催。計8万5千人を動員する盛況となった。ここでは、同公演のライブレポートをまとめる。【写真】ゴージャスなスーツ姿でファンを熱狂させた2PM◆2PM、10年ぶりの東京ドーム公演「2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN” in TOKYO DOME」は、東