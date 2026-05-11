大相撲夏場所大相撲夏場所の初日が10日、両国国技館で行われた。横綱・豊昇龍（立浪）が西小結の高安（田子ノ浦）に敗れる波乱が起きた一方で、取組後の花道で目撃された振る舞いに熱い視線が注がれている。館内が騒然となった。高安との一番で上手投げを決められていきなり土がついた。豊昇龍は右太もも裏付近を負傷した模様。土俵上では負傷個所を押さえ、しばらくして自ら立ち上がったが、足を引きずりながら歩いていた。