タレントの西村知美さん（55）が心筋梗塞や脳卒中など命の危険にもさらされかねない無呼吸症候群にかかっていたことを2026年5月11日放送の「グッド！モーニング」（テレビ朝日系）で明かした。西村さんは15歳の時に「夢色のメッセージ」で歌手デビュー、その後はドラマや映画、ラジオなどで活躍し「1級小型船舶操縦免許」「花火鑑定士」など50以上の資格・検定を持つ資格マニアとして知られる。専門医「あごの小さい人は、息の通り