高松市 帝国データバンクは3月17日から31日まで、四国に本社を置く921社を対象に、2026年度の業績見通しについてアンケート調査を行いました。回答を得られた353社のうち「減収減益」を見込む企業が21.6％(前年度比＋3.2ポイント)を占め、2年ぶりに増加しました。一方「増収増益」を見込む企業は20.2%にとどまり、前年度を1ポイント下回っています。 業績見通しを下振れさせる材料で最も多かったのは「原油・素