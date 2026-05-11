■I.米国株式市場●1.NYダウの推移1）5/7、NYダウ▲313ドル安、49,596ドル2）5/8、NYダウ+12ドル高、49,609ドル【前回は】相場展望5月7日号米国株: イラン戦争終結に向け合意が近いとの報道で、原油安・株高トランプ大統領またも「TACO」る、「言い出して、すぐに止める」日本株: 5/7、イラン停戦合意見通しで、先物が＋2,400円程上昇か?●2.米国株:トランプ共和党が抱える負が増加、イラン停戦交渉・海峡封鎖は長期化