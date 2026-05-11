なにわ男子の高橋恭平が、5月20日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2496号の表紙にソロ初登場。魅惑的な彼と過ごすひと夏の“妄想”ストーリーを誌面で展開。部屋着姿で子犬と過ごす甘い笑顔から、夜の街でネオンに照らされる憂いを帯びた表情、そして大胆にバスタブで水に濡れるセクシーなカットまで、26歳になり、大人の雰囲気をまとってさらに進化した高橋の魅力を余すところなく届ける。【写真】高橋恭平「庭に帰ってまいり