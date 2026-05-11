◆ベルギー１部リーグ▽プレーオフ２第７節ゲンク３―０ウェステルロート（１０日、セゲカ・アレナ）ベルギー１部ゲンクの日本代表ＭＦ伊東純也が、ホームのウェステルロー戦で２―０の終盤に今季リーグ戦５点目となるゴールを決めた。後半４０分過ぎまでプレーし、１得点１アシストの活躍で３―０の快勝に貢献した。まずは０―０の後半１９分。右サイドでボールを受けると、ワントラップから高精度の右足クロスを上げ、Ｆ