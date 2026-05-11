巨人の戸郷翔征投手（２６）が、１２日の広島戦（岐阜）で今季２度目の先発に臨む。前日１１日はジャイアンツ球場でキャッチボール、ランメニューなどを行い最終調整。「チームが勝つことが一番。（自分も）いいものが出てきている。でもやっぱり勝ち星がつくことが、良くなる要因になると思う。そこをしっかり（やりたい）」と勝利を誓った。今季初登板、初先発となった４日のヤクルト戦（東京ドーム）では５回１００球を投げ