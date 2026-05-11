宝塚歌劇団の元雪組トップスターで、女優の麻実れいと歌手の小柳ルミ子が１１日、都内で行われた宝塚歌劇団ＯＧが集結する音楽イベント「ＴＯＫＹＯＦＭ／ＢＳ１１ｐｒｅｓｅｎｔｓ昭和１００周年記念昭和ゴールデンＨＩＴＳ１００ｉｎＯｒｃｈｅｓｔｒａ〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜」（３０日、東京・日本武道館）の記者発表会に出席した。麻実と小柳は宝塚音楽学校時代の同期。５月６日