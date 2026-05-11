黒夢が、2作のオリジナルアルバム『Drug TReatment』（1997年発表）、『CORKSCREW』（1998年発表）を完全リレコーディングした初のセルフカバーアルバム2作『CORKSCREW 2026』、『Drug TReatment 2026』（共に2仕様／初回限定盤・通常盤）を、2026年7月15日に同時リリースする。両作はいずれも大ヒットを記録し、90年代日本の音楽シーンに一石を投じたオリジナリティ溢れる作品として現在も高い評価を誇っている。今回のリレコーデ