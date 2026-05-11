◇大相撲夏場所２日目（１１日、東京・両国国技館）初日の大関・琴桜（佐渡ヶ嶽）にはがっかりだ。小兵の藤ノ川（伊勢ノ海）に動き回られて完敗。いいところが全くなかった。２日目は実力者の若隆景（荒汐）。過去の対戦は十両時代を含めると９勝９敗と五分だが、横綱不在の場所で大関の連敗は許されない。大関・霧島（音羽山）の初日白星は立ち合いの踏み込みがあってのはたき込みだった。八角理事長（元横綱・北勝海）も「こ