俳優の森川葵が、12日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』予期せぬ衝撃の出来事2時間スペシャル」（毎週火曜後9：00〜後10：54）に出演する。【番組カット】キラッキラの笑顔を見せる松島聡森川は、ロスの税関での出来事を明かす。荷物の少ない女性のひとり旅を怪しまれ、長々と話を聞かれて足止めされてしまったという。「ずっと聞かれるんで、なんて言えばいいんだろう」と困った森川は、あるアーティストのライ