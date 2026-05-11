俳優でフィギュアスケーターの本田望結さんが5月10日、自身のインスタグラムを更新。5月2日に開催された「横浜国際映画祭」で撮影された写真を公開しました。【写真を見る】【 本田望結 】真っ赤なドレス姿で「ありがとうございました」ファンも称賛「お美しい ピアスも素敵」「なんて美しいのでしょうか」本田さんは、赤いドレスを身に纏い、髪をポニーテールにまとめた写真を複数掲載。投稿では、「#横浜国際映画祭」「#感謝」