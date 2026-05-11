俳優の中村倫也が、12日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』予期せぬ衝撃の出来事2時間スペシャル」（毎週火曜後9：00〜後10：54）に出演する。【番組カット】キラッキラの笑顔を見せる松島聡スタジオでは、ゲストが海外でのエピソードをトークする。中村は「海外に行ったときは、できる限り日本語で話しかけます」という。23、4歳の頃に初めてニューヨークへ向かう飛行機内で飲み物の注文に失敗し、「自信を喪失