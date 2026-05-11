8人組グループ・B&ZAIの本高克樹（※高＝はしごだか）が、12日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』予期せぬ衝撃の出来事2時間スペシャル」（毎週火曜後9：00〜後10：54）に出演する。【番組カット】キラッキラの笑顔を見せる松島聡早稲田大学大学院で博士号を取得したことで話題の本高が初登場し、失敗談を明かす。家の鍵を忘れてしまった際、唯一入れそうな小窓を発見した本高は、頭から入り、「もうちょっ