日本バレーボール協会は11日、都内で会見を行い、26年度の女子日本代表チームの新しいスローガン「つなげ。限界は、まだ先にある」を発表した。会見前に、報道陣にふるさと・トルコの伝統的なお菓子「ロクム」を振る舞ったF.アクバシュ監督（40）は「今シーズンはロサンゼルスオリンピックの切符を手にしなければならないシーズンとなります。できるだけ早い段階でロサンゼルスへの切符を切符を手にして、最善を尽くしていきたい」