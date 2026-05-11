女優の小池栄子（45）が、10日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にVTR出演し、初共演で衝撃を受けた女優について語った。脚本家の三谷幸喜氏が監督、脚本を手掛け、19年に公開された映画「記憶にございません！」に出演。記憶喪失になった首相を巡るドタバタコメディーで、小池は首相秘書官を演じた。この作品で初共演したのが、この日の番組ゲスト・宮澤エマ（37）。米大統領に同行する通訳という役