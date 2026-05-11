タレントの小島瑠璃子が１１日、千葉・ＰＧＭ総成ゴルフクラブで「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦」に出場。活動休止期間中について言及した。小島は２０２３年に活動を休止し、中国への留学や、結婚・第１子出産を経験するも、２５年２月に夫が急逝。同年１０月に活動を再開した。当時について小島は「本当にご心配をおかけしてしまった２年半なんですけど、人にこんなに感謝した時間はないですね」と回想。