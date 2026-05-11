お笑いタレント、キンタロー。（44）が11日、Xを更新。タクシー乗り場での順番待ちをめぐる出来事をつづり、疑問を投げかけた。キンタロー。はスーツケースなど大きな荷物を持って移動することが多いため、タクシーに乗る際は可能であれば一般的なセダン型ではなくミニバンやワンボックスの車両を利用したいという。しかし「タクシー乗り場で最近普通に並んでいたら座高の高いタクシーに乗れる順番なのに前に並んでた人が小さ