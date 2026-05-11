女優小池栄子（45）が、10日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）にVTR出演。この日のゲストで、宮澤喜一元首相を祖父に持つ女優の宮澤エマ（37）の弱点を明かした。小池だけが知る宮澤の弱点として「モテないっていうのがエマの一番の弱点かも。そうねぇ、だったな〜、家系がなぁ」と明かした。すると苦笑しながらVTRを見ていた宮澤は「言わないでよ」。小池は「学歴もあるし。殿方がね…なかなか、エマの状況