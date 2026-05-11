『待て』のトレーニングを子犬と特訓！しかし言葉の意味がよくわからない子犬は、衝撃の行動に…！？可愛すぎて思わず笑ってしまう投稿は、記事執筆時点で336万回再生を突破。「待ててないｗｗ」「お父さんの笑顔(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：子犬に『待て』と指示した結果→『うまくできるかな』と見ていたら…悶絶級の『まさかの行動』】 『待て』と指示しているのに…！？ TikT