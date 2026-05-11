わんこと子猫の心温まる出会いの瞬間が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で13万回再生を突破し、「優しい世界」「微笑ましい」「全員戸惑ってて可愛いw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：仕事終わり、捨てられていた『極小子猫』を発見→保護後に大型犬と会わせた結果…尊すぎる『初対面』】 小さな命との突然の出会い TikTokアカウント「onesdog0」の投稿主さんが、夜に