4月に入ってからはリーズ・ユナイテッドに1-2で敗れたものの、そこからチェルシー（1-0）、ブレントフォード（2-1）、リヴァプール（3-2）と3連勝を収めていたマンチェスター・ユナイテッド。しかし、8日に行われたプレミアリーグ第36節・サンダーランド戦で痛恨のスコアレスドロー。3位につけるマンUは来季のチャンピオンズリーグ出場権確保に成功したものの、この引き分けで決まってしまったことが1つある。『マンUが5連勝するま