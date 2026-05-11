株式会社ドン・キホーテは、PBブランド「情熱価格」の風量特化型家電『ド風量』シリーズの新商品として、ドローンの羽根とモーターを搭載したハンディファン『爆風ターボファン』を含む10商品を、5月15日より全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で順次販売する。 （関連：【画像】ハンディファンや扇風機のパッケージもドン・キホーテらしいド派手なデザイ