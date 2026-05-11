ベンフィカの指揮官であるジョゼ・モウリーニョはレアル・マドリードとの交渉が始まっているという報道を否定した。英『Sky Sports』が報じている。かつてレアルでも指揮を執ったモウリーニョはアルバロ・アルベロアの後任としてスペインに復帰する可能性が噂されており、フロレンティーノ・ペレス会長と会談があったと報じられていた。モウリーニョの復帰に向けてレアルはすでにコンタクトを取り、動き始めているとされていたが、