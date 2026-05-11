セルティックに所属する日本代表FW前田大然の勢いが止まらない。セルティックは10日にスコティッシュ・プレミアシップ第36節で宿敵レンジャーズと対戦。首位ハーツは今節引き分けていたため、4ポイント差で追うセルティックはなんとして勝利が必要だったなか、圧巻の活躍を見せたのが前田だ。アウェイのレンジャーズに先制点を奪われたセルティックだったが、23分にヤン・ヒョンジュンのゴールで同点に追いつくと、後半前田がチー