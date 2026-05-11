◆大相撲▽夏場所２日目（１１日、両国国技館）幕下・玉欧山（鳴戸）が白星発進した。立ち合いから元十両の花の富士（伊勢ケ浜）を突き放し、懐に入らせない。そのまま前に出て突き出した。「今までで一番良かった。会心の出来です」と喜んだ。先場所は４０枚目で４勝３敗。今場所は３０枚目でまずは勝ち越し。「来場所は名古屋場所なのでいい番付で迎えたい」と豊橋出身の男は意気込んだ。