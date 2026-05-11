２月４日に第１子出産を発表したタレント・岡田結実のプロポーズ当日のショットが注目を集めている。岡田は１１日までに自身のインスタグラムに「プロポーズしてくれた日を母の日に思い出して載っけます」とつづり、大きなバラの花束を抱えたショットを公開。「サプライズは絶対バレちゃう夫が一生懸命してて、予約の時点でプロポーズするってのはバレちゃったのは夫らしい」とハプニングも明かした。続けて、「まさか薔薇の