元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が10日放送のTOKYOFM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。本当にいい人で「凄い」と思った人物について語った。社会学者の古市憲寿氏から「おさむさんから見てこの人は良かったっていう人は誰ですか。芸能人の中で。この人は本当にいい人だなって」と問われ、鈴木氏は「やっぱり鶴瓶さんとかって凄いですよねえ」と笑福亭鶴瓶の名前を挙げた。「本当に