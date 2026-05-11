開幕から約1か月半が過ぎた日本プロ野球。野球解説者でもある赤星憲広さんが、日本ハムの順位浮上の予感について語りました。2024年からは2年連続でリーグ2位と、近年はAクラス入りが続いている日本ハム。しかし今年は4月終盤に失速を見せ、一時は最下位にも沈みました。現在は徐々に状態を持ち直しパ・リーグ4位。そんな中、赤星さんはさらなる浮上の予感について言及しました。この理由にあげたのが先発投手陣たちの復調。3本柱