千葉ロッテマリーンズは「BLACKSUMMERWEEKsupportedbyクーリッシュ」の期間中の7月18〜20日の福岡ソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム）で「BSWAFTERGAMEPARTY」を開催すると発表した。昨年および一昨年の開催で約6万人が参加した人気イベント。音楽に合わせて映像、照明、ウオーターキャノンなど水を使用した演出効果が加わり、試合終了後のグラウンド内が歌って踊れるフェス仕様に変貌する。外野エリアは