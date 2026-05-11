◇MLB レンジャーズ 3-0 カブス(日本時間11日、グローブライフ・フィールド)カブス・鈴木誠也選手が「3番・ライト」で先発出場も、4打数無安打3三振。チームも3安打完封負けで2連敗しました。直近3試合連続安打をマークしていた鈴木選手でしたが、この日はレンジャーズ先発のジェーコブ・デグロム投手の前に沈黙。2018年と2019年にサイ・ヤング賞を獲得した37歳右腕から第3打席までに2度の空振り三振を喫しました。相手投手が代わ