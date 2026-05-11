江蘇省蘇州市姑蘇区の姑蘇古城中心地にある蘇州駅は近代的な大型交通ハブだ。駅舎の空間デザインやファサードデザインは随所に蘇州の古城の趣を色濃く反映しており、現代的な駅の壮大さを千年以上の歴史を誇る古都の趣に見事に溶け込ませている。「高速鉄道＋遊覧船」：水陸交通のシームレス乗り換えを実現列車で蘇州駅に到着すると、まず江南情緒あふれる美しい駅舎に目を奪われるだろう。そして、駅舎を出ると、「そのまま乗船」