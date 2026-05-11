「葉っぱだらけの野良猫から美人姉妹になった気がする」【アフター写真】葉っぱだらけだった…姉妹の子猫が美しく成長そんなコメントが添えられた1枚の写真。そこには、姉妹で仲良く寄り添う元保護猫の姉妹「ちゃこ」ちゃん、「ちょこ」ちゃんの姿が写っています。ゴールドの瞳とビロードのように美しい長毛の毛並みがとてもゴージャスです。今は生後推定4カ月となり、飼い主さん夫婦に見守られ、幸せに暮らしているちゃこちゃん、