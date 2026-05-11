トランプ米大統領は5月10日、SNSへの投稿の中で、「イランのいわゆる『代表者』からの回答を読んだばかりだ。気に入らず、全く受け入れられない」と表明しました。イラン側によると、米国側が示した戦争終結案に対するイランの回答は、戦争終結やペルシャ湾とホルムズ海峡の海上安全問題に重点を置いているということです。 イランは仲介国パキスタンに米国側の最新提案への回答を正式に提出したということで、現段階の交渉は地域