俳優成田凌（32）が11日、都内で「FIFAワールドカップ2026 DAZNキックオフカンファレンス」に登壇した。同大会の「DAZNアンバサダー」に就任。自身は小学校から高校までサッカーをプレーしていた。開幕まで約1カ月となり、「ワクワクが止まりません。こんな形で関わらせていただいて夢のよう。全ての方にワールドカップを楽しんでいただけるように一生懸命頑張ります。頭がこれ（W杯）でいっぱいです」と高揚感そのままに思いを