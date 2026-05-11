俳優の田村幸士さん、佐藤弘樹さん、棚橋幸代さん、酒井法子さん、賀集利樹さんらが、舞台「西郷と大久保〜永遠の契り〜」製作発表に登壇しました。【写真を見る】【 酒井法子 】西郷隆盛演じる田村幸士は「すでに憑依が始まっている」共通点は「ブラックダイヤモンドのような瞳」西郷隆盛役を演じる田村さんは、?西郷さんに対しては、とてもみなさんイメージが強くて大きいのかなと思う。この作品の中では、大久保利通に