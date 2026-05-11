歌手の倖田來未（43）が11日、自身のインスタグラムを更新。10日の母の日に13歳長男から花束をもらったことを明かし、肩を組んだ母子2ショットを披露した。ピンクやオレンジなど、あざやかなカラーの花束を持つ写真を公開。「気圧で昨日は頭痛でやられてましたが、、お花もらってハッピーマザーデイなりましたん！」とうれしそうにつづった。そして、長男と道端で肩を組んだ2ショットを公開。2人でピースした仲睦まじい一枚