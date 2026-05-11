女優小池栄子（45）が、10日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）にVTR出演。この日のゲストで、女優の宮澤エマ（37）について語った。宮澤は小池を“芸能界の姉”と慕っているという。小池は宮澤について「年齢的には年下なんですけど、気持ち的にはお姉ちゃん」といい「私の方が悩み事、愚痴とか飲みながら言ってるのを『しっかりしてくださいよ姉上』とか、『そんな姉上見たくないです』とか叱咤（しった）