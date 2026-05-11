11日、参議院決算委員会において、自民党総裁選などで高市陣営が他の候補者を中傷する動画を作成しSNSで拡散していたとの一部報道について、高市総理が改めて否定した。【映像】ヤジに「ピシャリ」の瞬間（実際の様子）立憲民主党の森ゆうこ議員は上記報道を受け、高市総理に対し、自身の公設第一秘書の木下氏に直接事実確認を行ったかを質問した。これに高市総理は「直接電話で確認した」とした上で、報道内容については「