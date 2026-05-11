高市総理大臣は、参議院の決算委員会で、イラン情勢を受けた国民へのガソリンなどの節約要請について、「現時点では国民にお願いする段階にないと考えている」と述べました。立憲民主党・森裕子参院議員：ガソリンの消費を『そのままでいいですよ、どんどん使ってください』という段階では私はないと思います。なくなってからでは遅いんですよ、備蓄原油が。そろそろ政策転換しませんか？高市総理：私は現時点では国民の皆様に対し