上沼恵美子（71）が、パーソナリティーを務める11日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演し、シャンプーハットてつじ（50）に「日本一になれ！」とエールを送った。シャンプーハットは、結成16年以上の漫才師による「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」グランプリファイナル（16日午後6時30分放送、フジテレビ）に出演予定。上沼から、この日出演したてつじに「ぜったい優勝してよ！」とハッパをかけた。シャンプー