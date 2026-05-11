バレーボール女子代表のフェルハト・アクバシュ監督が、２０２８年ロサンゼルス五輪の切符獲得に意欲を見せた。就任１年目の昨季はネーションズリーグと世界選手権で４強入り。メダルには届かずも、好スタートを切った。今季はアジア選手権が１つのターゲット。優勝すればロサンゼルス五輪の代表に決まる。１１日には都内で取材に応じ「今年は強いスタッフ、強い選手が１つとなって、今年の目標はハードルが高いが、達成できる