納豆とひき肉で作る、コクうまそぼろ炒め。1人分でたんぱく質21.7g、ビタミンCも46mgと、栄養面でも頼れる一皿。連休明けで疲れやすい体に、うれしいおかずです。みずみずしいシャキポリ食感のスナップえんどうと合わせれば、春らしさもたっぷり。ご飯にのせてめしあがれ♪『スナップえんどうの納豆そぼろ炒め』のレシピ材料（2人分）豚ひき肉……150g 納豆……2パック（約100g） スナップえんどう……200g にんにくのみじん切り…