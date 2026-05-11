【モデルプレス＝2026/05/11】タレントの藤本美貴が5月10日、自身のInstagramを更新。息子と作ったというチャーハンを披露し、反響を呼んでいる。【写真】40歳3児の母タレント「盛り付けもプロ級」長男と作った本格チャーハン◆藤本美貴、長男と作ったチャーハンを公開藤本は、「弟子と（息子）作ったチャーハン」とつづり、お皿に盛り付けられたチャーハンの写真を投稿。具材がたっぷりと入ったチャーハンで、チャーハン用の中華