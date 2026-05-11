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アジア株インド株大幅下落、首相が海外旅行や金購入を控えるよう要請 東京時間14:04現在 香港ハンセン指数 26327.45（-66.26-0.25%） 中国上海総合指数 4219.13（+39.18+0.94%） 台湾加権指数 41964.78（+360.84+0.87%） 韓国総合株価指数 7875.72（+377.72+5.04%） 豪ＡＳＸ２００指数 8688.40（-55.95-0.64%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76185.75（-1142.44-1.48%） アジア株